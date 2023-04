Nadah El Shazly apre “Sacred Noise“ all’Auditorium S. Cecilia

Produttrice, cantante e sound artist de Il Cairo, Nadah El Shazly (nella foto) è uno dei nomi di punta della scena musicale underground egiziana e internazionale. Sarà lei ad inaugurare questa sera la stagione 2023 di “Sacred Noise“, rassegna musicale che dalla sua nascita nel 2015 si sta caratterizzando per la capacità di unire concerti di musica contemporanea e luoghi di importanza storico-artistico di Perugia e non solo. L’artista si esibirà questa sera all’Auditorium Santa Cecilia in un evento speciale visto che è una delle sole tre date italiane del tour europeo. Nadah El Shazly è una musicista contemporanea e versatile: la sua musica spazia tra jazz, classica, blues, punk rock e musica elettronica, esplora le tecniche vocali tradizionali egiziane riproponendole in un quadro di riferimento contemporaneo. Il suo album di debutto, “Ahwar”, rielabora radicalmente la musica popolare egiziana dei primi anni del XIX secolo ed esplora nuove frontiere sonore e armoniche. Ingresso a 12 euro in cassa, 14 in prevendita, info e prenotazioni al 3468695770, prevendite su www.eventbrite.it