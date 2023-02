Nada in concerto al "Festival delle Nazioni"

Nada in concerto al Festival delle Nazioni. Ecco il primo colpo grosso targato 2023 della gloriosa manifestazione di Città di castello. Il concerto di Nada (nella foto) si terrà giovedì 9 marzo alle 21 nel Teatro degli Illuminati e inaugurerà la rassegna primaverile del Festival, in programma dal 9 al 26 marzo 2023. I biglietti per il concerto costano 10 euro per i palchetti, 15 per la platea e sono già in vendita online su www.vivaticket.it. Il resto della programmazione sarà annunciato nei prossimi giorni.

Il concerto rientra nel tour teatrale 2023 della cantautrice, una serie di tappe in Italia e all’estero per presentare l’ultimo album “La paura va via da sé se i pensieri brillano“, uscito a 7 ottobre a tre anni dal precedente disco di inediti “È un momento difficile tesoro“. L’album sarà proposto a fianco dei classici del suo sterminato repertorio e dei brani più recenti. Ad accompagnare sul palco la celebrata artista, ci saranno Andrea Mucciarelli alla chitarra, Francesco Chimenti al basso, Franco Pratesi alle tastiere e Luca Cherubini Celli alla batteria.

Nada è protagonista assoluta della musica italiana da decenni, con una carriera caratterizzata dalla sua determinazione nelle scelte artistiche e nella loro indipendenza e dalla ricerca del creativo e ostinatamente controcorrente. Le sue collaborazioni e le esperienze sono tantissime e tra spaziano tra musica, teatro, televisione, scrittura, fino alla partecipazioni a molti Sanremo e a grandi successi internazionali, come Amore disperato e Senza un perché.