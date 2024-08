’Muzi Betti’. Associazioni mobilitate Associazioni e Rioni di Città di Castello si sono riuniti per organizzare "Muzi Betti in festa 2024", confermando il legame profondo con la residenza protetta. La seconda edizione si terrà il 29 settembre con eventi, spettacoli e novità come un pranzo e una mostra fotografica. Presidente Lelli ringrazia i partecipanti.