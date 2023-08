Mutui, tassi da "brividi" Media regionale oltre il 4%

L’Umbria è una delle regioni in cui il tasso dei prestiti è più elevato. A certificarlo è Fabi Umbria – sindacato autonoma bancari italiani – secondo cui nelle regioni del centro i tassi hanno subìto incrementi più ampi: la variazione più rilevante, fra il 2021 e il 2023, è stata con unospread di 251 punti e gli interessi arrivati al 4,16% medio. "In Umbria in particolare a (marzo 2023) abbiamo questo quadro – dice Fabi –: tassi sui mutui abitazioni fino a 125mila euro, 4,31%; fino a 250mila euro 3,96%; oltre 250mila euro 3,88%. "Questi incrementi impattano su un totale di mutui prima casa che al primo trimestre del 2023 ammontano nella nostra regione ad un totale di 4,3 miliardi – continua – di cui 113 milioni erogati nel primo trimestre 2023. Altrettanto significativo è l’ammontare del credito al consumo che al primo trimestre 2023 grava sulla popolazione regionale per 2.5 miliardi di euro. I dati sulla composizione dei debiti delle famiglie umbre ci dicono che essi sono contratti al 55 %per acquistare abitazioni, al 30% per crediti al consumo e il resto per altri prestiti quali aperture di credito in conto corrente e mutui diversi da quelli per abitazioni.

E a pesare sono le rate sempre più pesanti. "In Umbria questa situazione è aggravata da un fenomeno inflattivo particolarmente virulento, tanto che dai dati ufficiali Prometeia il reddito disponibile delle famiglie umbre è diminuito in termini reali dell’1,8 per cento (-0,9 in Italia; ) Tale aumento – conclude Fabi – ha gravato in modo più che significativo soprattutto sui ceti meno abbienti vista la prevalenza in queste ultimi dei consumi essenziali, che più di altri hanno risentito dell’aumento dei prezzi".