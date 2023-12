Mutui, il grande crollo. Comprare casa è un sogno: erogazioni calate del 41% in Umbria

Perugia, 17 dicembre 2023 – Continua anche in Umbria l’inarrestabile discesa dei mutui per la casa che per la prima volta dopo tre anni e mezzo scendono sotto i cento milioni di euro. Le rilevazioni effettuate da Kìron Partner Spa, del Gruppo Tecnocasa, svelano infatti che e famiglie umbre hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 96,8 milioni di euro nel secondo trimestre di quest’anno, che collocano la regione al 17° posto per totale erogato in Italia, con un’incidenza dello 0,92%. Rispetto allo stesso trimestre del 2022 in regione si registra una variazione delle erogazioni pari al - 40,9%, per un controvalore di - 67 milioni di euro.

Il massimo, dal 2020 in poi, era stato raggiunto dopo la prima ondata di pandemia, nel primo trimestre del ’21, quando vennero erogati 155 milioni di euro per acquistare una casa. Se si osserva inoltre l’andamento delle erogazioni nella prima parte dell’anno e si analizzano quindi i volumi del primo semestre 2023, la regione mostra una variazione negativa pari a -35,1%, per un controvalore di -112,9 milioni sul ‘22. Sono dunque stati erogati in questi primi sei mesi 209,2 milioni di volumi che rappresentano l’1% del totale nazionale.

Scendendo nel dettaglio delle due province, si scopre che nel secondo trimestre 2023 quella di Perugia ha erogato volumi per 74,4 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a - 40,4%, in linea con il dato regionale. Nel primo semestre 2023 sono stati erogati infatti 159,3 milioni, pari a - 35,5%.

A Terni e provincia i prestiti bancari sono stati di 22,4 milioni corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari a - 42,5%. Nel semestre sono stati erogati 49,9 milioni (-33,6%). Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalle agenzie di mediazione creditizia Kìron ed Epicas, sono state inoltre analizzate la tendenze rispetto all’importo medio di mutuo erogato.

Nel secondo trimestre 2023 in Umbria si è registrato un valore pari a 91.122 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre del 2022, quando il ticket medio ammontava a 92.681 euro.

Mediamente colui che sottoscrive un mutuo nella regione viene finanziato circa il 20% in meno rispetto al mutuatario medio italiano. "In generale – conclude Kiron Partner Spa - ci aspettiamo, per la chiusura del 2023, un calo dei volumi erogati sulla scia di quanto avvenuto nel primo semestre dell’anno con una ripresa progressiva già a partire dalla seconda metà del 2024".