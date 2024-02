“MusicaSopra“ incontri in ricordo di Umberto Rinaldi

Secondo appuntamento di “MusicaSopra conferenze sonore“, il ciclo di incontri con cui la Nobilissima Parte de Sopra vuole Umberto Rinaldi (nella foto) "un innovatore e mentore, per la sua illuminata azione divulgativa in seno al nostro amato rito di primavera", ossia il Calendimaggio. Scomparso prematuramente a gennaio, Rinaldi, 79 anni, era mastrocantore di Commedia Harmonica e per anni direttore del Coro della Nobilissima. La conferenza si tiene sabato all’Oratorio di Santa Chiarella, alle 18.30 sul tema “Suoni di piffari e trombetti“ con relatore Luigi Germini.

"MusicaSopra“ si concluderà sabato 23 marzo, sempre all’Oratorio Santa Chiarella alle 18.30, con “Una laude tanto bella tucta piena de amore": le laudi delle origini alla tradizione dei "Cantasi come", con relatrice Patrizia Bovi. "Il ciclo di conferenze – viene evidenziato dalla Parte de Sopra, nel ringraziare anche la parrocchia di San Rufino - di un ulteriore passaggio nel nostro percorso di crescita e confronto, che aggiunge momenti fondamentali nella visione d’insieme della festa".