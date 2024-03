Musical sulla vita di Giunio Tinarelli. Oggi al via le selezioni dei giovani

Un Musical ispirato alla storia di Giunio Tinarelli. Un’iniziativa "che permetta ai giovani di stare insieme - spiega la Pastorale giovanile diocesana – esprimendosi coi loro talenti artistici (recitazione, canto, ballo, musica, scenografie, costumi, service) nella realizzazione di un’opera che riguarda Terni in vari aspetti: dall’Acciaieria a San Valentino, l’oratorio del Duomo, l’amore, la sofferenza, i viaggi, la ricerca della Fede e che può essere un veicolo di promozione per tanti pellegrini che vi passeranno durante il Giubileo 2025". L’organizzazione invita i giovani interessati all’incontro in programma oggi dalle 15.30-17.30 all’oratorio di San Francesco "per una prima selezione di attori, cantanti, ballerini, operatori service e altro". "Prevediamo un incontro al mese e l’avvio delle prove a settembre - spiega ancora la Diocesi – per poi inaugurare lo spettacolo con un’anteprima verso marzo 2025". Per Giunio Tinarelli, di cui il 14 gennaio scorso è stato celebrato in Cattedrale, dove si trova la tomba, il 68esimo anniversario della morte, è in corso la Causa di Beatificazione. Morì a soli 44 anni di cui 20 trascorsi nell’immobilità". "E’ stato un esempio immenso di vocazione alla sofferenza, con una fede incrollabile, testimoniata con forza nel dolore – così la Diocesi ne descrive la figura – . Una vocazione che ha segnato la vita del giovane operaio delle Acciaierie, che ha vissuto con intensità la sua missione nel lavoro, la fatica di ogni giorno nello spirito di accettazione della volontà di Dio. Sempre presente tra i suoi coetanei e nella vita dell’oratorio, fin quando la poliartrite anchilosante e spondilite non gli consentirono più alcun movimento, ma non gli impedirono di essere “operaio”dell’apostolato. Nel 1948 fondò a Terni la sottosezione dell’Unitalsi, partecipando ogni anno ai pellegrinaggi a Loreto, Lourdes con il treno dei malati.