Musica sotto le stelle in Umbria L’itinerario dei concerti d’estate

Domenica nel segno della musica. Oggi in tutta la regione si moltiplicano i concerti in un itinerario estivo delle note ricco di passioni e suggestioni. Partendo dalla zona del Lago ecco i 52 giovani musicisti umbri dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Trasimeno, protagonisti del tradizionale “Concerto d’Estate“ stasera alle 21.15 nella Rocca Medievale di Castiglione. Guidati dal maestro Silvio Bruni, direttore artistico della Scuola, eseguiranno musiche di Mozart, Delibes, Britten e Saint-Saens e con loro suoneranno ex studenti diventati musicisti professionisti, allievi di vari Conservatori.

A Castel Rigone il Festival Internazionale Giovani Concertisti dà appuntamento alle 21 in piazza Sant’Agostino per il concerto dedicato alle “Impressions françaises“ e alle opere di Farrenc, Poulenc e Françaix. Sul palco un ensemble con Linda Di Carlo, al pianoforte, Mattia Petrilli, flauto, Matteo Trentin, oboe, Simone Simonelli, clarinetto, Stefano Berluti, corno, e Luca Franceschelli, fagotto. In pieno svolgimento è il Festival internazionale “Green Music“ che oggi alle 12 fa tappa a Palazzo della Corgna di Castiglione con ritmi suoni dal mondo e domattina alle 6 presenta uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi: alla Rocca di Passignano c’è il “Concerto dell’Aurora“ con la musica del pianista e compositore Maurizio Mastrini che per l’occasione presenta il suo ultimo album “Baci“. Ingresso libero, info e prenotazioni al 351.9344354

E ancora, l’estate di Preci si illumina con il concerto a ingresso libero di Anna Tatangelo che alle 21.30 sarà negli impianti sportivi Tivilla per regalare al pubblico un viaggio in musica tra canzoni e aneddoti. Nell’ambito del Calvi Festival arriva invece Rita Marcotulli, alle 21,15 al teatro dei Giardini del Monastero di Calvi dell’Umbria: pianista di fama internazionale, sarà in scena con le sue armonie tra jazz e ambient in un repertorio ricco di contaminazioni dovute alle sue molteplici collaborazioni con i più grandi artisti del panorama attuale. A Spoleto per gli appuntamenti di “Accade d’estate“, alle 19.30 a Terzo San Savero c’è la Festa Country con la “Western Country Band“, formata da cinque elementi in un repertorio, che spazia dall’old country style al country pop. A Norcia il cartellone estivo propone stasera il concerto di “Four Season swing soul band“, quintetto perugino che spazia dal rock al soul, dal funk al jazz, dal classico al contemporaneo.

Sofia Coletti