Musica senza confini “Amici“ dei giovani

Non solo concerti per gli Amici della Musica. La Fondazione Perugia Musica Classica punta dritta sulle nuove generazioni e rilancia il progetto “Musica per Crescere“ con lezioni-concerto e spettacoli dedicati alle scuole umbre.

c’è la stagione che oggi prosegue con i giovani ma già affermati musicisti del “Trio Chagall“ (nella foto sopra ): Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte che si esibiranno oggi alle 17.30 alla Sala dei Notari. Il programma copre più d’un secolo di musica: da uno degli ultimi Trii di Joseph Haydn (“Trio in do maggiore Hob. XV n. 27“), si passerà a opere del primo Novecento, con il celeberrimo “Trio in la minore“ di Maurice Ravel e il Trio n. 1 in do minore op. 8 “Poème” di un giovanissimo Dmitri Shostakovich, rimasto inedito durante la vita del compositore. Formatosi al Conservatorio di Torino nel 2013, il Trio Chagall si è già esibito per le maggiori società concertistiche italiane, con riconoscimenti anche all’estero.

E tutto è pronto per l’avvio della stagione di “Musica per Crescere“ (foto sotto) con tre nuove produzioni per le Mattinate musicali: “BruttAnatroccolo“, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo della scuola primaria, “Gimmy, Tommy e Timmy“, per la scuola primaria, e “Mozart!“ per le secondarie di primo e secondo grado.

“L’attenzione alla differenziazione degli spettacoli musicali per le varie fasce d’età – spiegano i coordinatori Simone Frondini e Leonardo Ramadori – ci ha portato a inventare, anche per la nuova stagione, tre produzioni, tre storie musicali di talenti in erba che ne faranno vedere delle belle, animali architetti molto creativi e bizzarri geni assoluti che racconteranno le loro storie fatte di suoni, parole e tante sorprese".

Correlato ai concerti c’è il concorso “Disegna la locandina“: gli studenti dovranno realizzare un disegno sugli argomenti affrontati e quelli premiati verranno utilizzati per la locandina della stagione successiva. "Spesso il pubblico dei bambini e dei ragazzi non si avvicina alle sale da concerto perché ha paura di annoiarsi – proseguono Frondini e Ramadori – ma questa distanza deriva solo dalla mancanza d’esperienza e dalla differenza tra la musica che ascoltiamo tutti i giorni e quella dei grandi compositori della storia della musica". Dal 2003 a oggi sono stati realizzati oltre 500 concerti per un pubblico di circa 100mila tra bambini e ragazzi.

S.C.