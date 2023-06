Musica in strada A Todi la ’’Festa europea’’

Per il decimo anno la città festeggia la musica insieme ad altre migliaia di Comuni italiani e europei, dando voce ai generi meno rappresentati, come la musica tradizionale e popolare, folk, etnica, oltre alla promozione di giovanissimi artisti. È la Festa Europea della musica, che nasce in Francia il 21 giugno 1982, in corrispondenza del solstizio d’estate, e si trasforma velocemente in un vero fenomeno sociale. A Todi la musica scende in strada il 16, 17, 18 e 20 giugno e reca la firma del Centro Studi "Della Giacoma" e della vulcanica Paola Berlenghini, pronipote del noto musicista che dà nome al centro. Artisti di tutto il mondo, umbri, laziali, lombardi, ma anche statunitensi e coreani si esibiranno negli angoli, nelle piazze, nei cortili e nelle strade della città, in una staffetta musicale che spazierà dalla musica folk e rom al jazz, allo swing, alla musica per banda e a quella flamenca. Proprio a quest’ultima è dedicata la serata di martedì 20, che chiuderà in allegria le giornate della musica con dieci ballerini e ballerine, cantanti e musicisti professionali di flamenco tra Corso Cavour e Piazza del Popolo. Venerdì 16 la centrale Piazza risuonerà della musica dei ragazzi e dei volontari del Dipartimento Salute Mentale Asl Roma 2 e dell’Orchestra Regionale Giovanile dell’Umbria; sabato 17, oltre al corteo delle bande e ai tamburi e canti tribali brasiliani del Gruppo Agodò (nella foto), due cori Gospel, umbro e laziale, canteranno insieme dalle scale della Concattedrale; domenica 18, sarà la volta della musica classica con l’Accademia Amsterdam, il Coro Polifonico di Todi, il Coro Schola Cantorum di Gennazzano, la formazione degli Ottoni Amerini e infine, la sera, con il corteo e concerto della Banda della Nazionale Rugby italiana "La Frustica" (nella foto), seguito dal concerto di musica e danze balcaniche della Familja Iljazi. Una grande festa popolare, un momento di creatività e di educazione al sociale e alla cultura che suggerisce l’idea di una società armonica e multiculturale. Non meno importante l’aspetto solidale della manifestazione: Croce Rossa e Associazione San Vincenzo raccoglieranno viveri non deperibili in Piazza del Popolo a favore delle persone in difficoltà. Arricchiscono il cartellone visite guidate pensate per turisti e cittadini, volte a scoprire o riscoprire tesori nascosti, come il giardino e la sala affrescata di palazzo Cesi.

Susi Felceti