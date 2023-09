Domani all’arena di Parco Sant’Angelo alle 21.30 concerto degli One Eat One, formazione livornese di musica elettronica (ingresso gratuito).

Un gruppo musicale costituito nell’aprile 2012 da persone cosiddette normodotate e persone con disabilità, mosse dalla passione per la musica, le arti visive e le installazioni. Ma non finisce qua. Sabato, dalle 19, il concerto ‘L’urlo dell’africanità’ con Lisa Manara Duo, realizzato grazie al sostegno della Sezione Soci Coop Perugia 1 e organizzato dall’associazione Ya Basta! Perugia e dall’associazione Culturale ADEI in occasione della chiusura del calendario delle attività estive del Parco Sant’Angelo. Ingresso libero