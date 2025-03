Musica e versi per non dimenticare. Emanuele Petri

PANICALE - Omaggio in musica e versi alla memoria di Emanuele Petri, Medaglia d’oro al valor civile. Domani, alle 18.30, il Santuario di Mongiovino a Panicale ospiterà per il secondo anno consecutivo la performance “Le ferite di marzo“, ispirato all’omonimo romanzo di Cinzia Corneli. L’evento di venerdì, incontro di arti diverse, sarà un modo per ricordare l’uomo prima ancora che il poliziotto Petri, il Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, ucciso nel 2003, nel corso di un intervento che portò a recuperare materiale investigativo poi risultato decisivo per sgominare le nuove Brigate Rosse. Lo spettacolo è organizzato dall’Anps id Perugia con la Polizia di Stato, la Pro Loco di Tavernelle e il patrocinio di una serie di Enti. Partecipano il Coro Polifonico di Fontignano, con il tenore Luca Calzoni; il baritono Riccardo Forcignanò; Andrean Zarcov al pianoforte e il direttore Federica Agostinelli.