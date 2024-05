Musica e letteratura in rosa a San Francesco al Prato. Data zero per Daniela Pes e il libro di Veronica Raimo

Musica e letteratura al femminile all’Auditorium San Francesco al Prato nell’ambito del format “Artemisia – donne di scena” della stagione Sanfra promossa da Mea Concerti. Primo appuntamento lunedì alle 21 con la data zero del nuovo tour della musicista e cantautrice sarda Daniela Pes (nella foto) in occasione della pubblicazione del suo album d’esordio “Spira”. Classe 1992, nata in Gallura, una formazione jazzistica che le consente assoluta libertà compositiva, fra le peculiarità che rendono Daniela Pes una personalità atipica rispetto alla scena attuale c’è sicuramente l’utilizzo della voce come strumento e il lavoro sulla dimensione testuale: in Spira, l’artista sarda canta infatti in una lingua che non esiste (ancora) . Antiche parole galluresi, frammenti di termini italiani, vocaboli totalmente inventati sono le molecole di una lingua inedita in cui i versi sono svincolati dalla metrica e le parole non sono veicolo di un concetto, bensì puro suono: composte alla chitarra, al pianoforte e con il software Ableton nell’arco di tre anni – un periodo di tempo in cui si è sviluppato un profondo e costante confronto con Iosonouncane che produce l’album – le sette tracce di Spira si sviluppano come flussi sonori r e visionario. I biglietti del concerto sono in prevendita su TicketItalia e TicketOne

Mercoledì 22 alle 18.30 spazio alla letteratura con Veronica Raimo che presenterà il suo libro “La vita è breve, eccetera”, un racconto che, con sguardo libero, dissacrante, in bilico tra malinconia e gioia, parla di donne e delle loro relazioni. Un viaggio intenso nelle contraddizioni della vita delle protagoniste che rigetta e scardina ogni tipo di convenzione con la scrittura graffiante e sensuale propria della Raimo. L’ingresso in questo caso è libero.