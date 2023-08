Musica e inclusione In scena One Eat One Rigenerazione urbana al Sant’Angelo

Nell’ambito del progetto "Casa (cultura, arte, sport e ambiente) per l’inclusione sociale", di cui Ya Basta! Perugia è capofila, saranno ospiti oggi all’arena di Parco Sant’Angelo alle 21.30, gli One Eat One formazione livornese di musica elettronica. One Eat One, non è solo un progetto, non è solo un’esperienza musicale, non è solo un insieme di suoni e luci, non è solo un’emozione: è una band di musica elettronica. Un gruppo musicale costituito nell’aprile 2012 da persone cosiddette normodotate e persone con disabilità, mosse dalla passione per la musica, le arti visive e le installazioni. È la prima band che include persone con disabilità e non in Europa e che produce musica elettronica.

Questo progetto nato dall’idea di Michele Cheli posa le sue basi su quella che è la musicoterapia e le arti visivo-spaziali, sviluppate non nell’ottica di effettuare un semplice laboratorio musicale, ma di sviluppare un vero e proprio gruppo di musica elettronica, nel quale i componenti hanno la possibilità di sviluppare appieno la propria fantasia e le proprie passioni musicali.

Dicono di loro: "Il nostro credo poggia le basi sulla verità e sulla musica. Verità di affrontare i propri limiti, le proprie paure e difficoltà con determinazione e consapevolezza, senza ostentazione né negazione. Ognuno di noi ha delle peculiarità, ed è dall’accettazione che c’è crescita. Tale crescita si affronta quotidianamente in quelle che sono le bellezze e le difficoltà della band, che è determinata come tutte le band a fare buona musica ed a essere apprezzata dalle persone". Ritmi serrati e luci, una sperimentazione continua che illuminerà quindi l’arena del Parco del centro storico di Perugia. Apertura Chiosco Bar dalle ore 19 a cura di Ya Basta! Perugia.