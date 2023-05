“Musica dal mondo“ torna con ventitré spettacoli E’ il festival dei cori e delle orchestre giovanili

Dopo tre anni di silenzio per la pandemia Perugia ritrova in tutto il suo splendore la più bella “Musica dal mondo“. Torna per l’edizione numero 24 il Festival internazionale dei cori e delle orchestre giovanili, "un appuntamento strutturato dell’offerta estiva, che coinvolge artisti stranieri e giovani nei luoghi più belli della città, rafforzando la vocazione internazionale di Perugia" sottolinea l’assessore alla cultura del Comune Leonardo Varasano che ha presentato il cartellone 2023 con il presidente Agimus Salvatore Silivestro, presenti Stefano Ragni in rappresentanza dell’Unistranieri e la consigliera Francesca Renda (nella foto). Questa sera alle 21 anteprima in Cattedrale con “Barocco Italiano“, con il coro sinfonico e l’orchestra dell’Accademia Amadeus di Milano in musiche di Vivaldi, per proseguire fino al 29 settembre con 23 concerti che spaziano tra musica classica, jazz, percussioni caraibiche, fino a gospel, spiritual, musica sacra, canti della tradizione popolare. "Inseguiamo un doppio obiettivo – dice il maestro Silivestro – promuovere l’immagine di Perugia come città multietnica, aperta al dialogo e all’incontro e aiutare le strutture ricettive con il binomio cultura e turismo. Sedici concerti saranno a Perugia tra chiese, musei, sale storiche altri sei a Deruta, Tuoro e Todi dove il 10 luglio si esibirà un grande complesso canadese di percussioni caraibiche". Tra gli eventi da segnalare ci sono il concerto del 2 giugno, sempre in Cattedrale, per la Festa della Repubblica, con quattro corali di Perugia, Narni e Arezzo con l’orchestra di fiati di Cannara in musiche sacre, il 20 luglio il concerto di un’ orchestra giovanile brasiliana e il finale di grande valenza cultura e sociale: il Concorso corale internazionale “Voices for Peace” che porterà a Perugia centinaia di giovani coristi da tutto il mondo.

S.C.