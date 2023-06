Musica contemporanea e disegni dal vivo “O signis“ al S. Cecilia

Musica contemporanea e arte visiva si uniscono oggi alle 19 all’Auditorium Santa Cecilia per un evento unico: è il concerto “O Ignis”, opera per coro e trio d’archi composta da Paul Giger eseguita per la prima volta in Italia dall’ensemble dei Coristi a Priori e dal trio d’archi con i membri del quartetto Ascanio e accompagnata da una performance di live drawing a cura del collettivo Becoming X Art+Sound Collective. Il concerto finale della stagione Vivosono offre all’ensemble dei Coristi a Priori l’occasione per esplorare la musica corale contemporanea, sotto la guida di Carmen Cicconofri, con l’accompagnamento del trio composto da Damiano Babbini al violino, Francesco Bagnasco alla viola e Catherine Bruni al violoncello. La performance di live drawing renderà l’evento ancora più coinvolgente: i suoni e le emozioni di “O Ignis” si trasformeranno in immagini per un’esperienza immersiva. L ‘evento sarà introdotto da due brani del compositore Andrea Rellini intitolati “Intermezzo” e “Avis”. Biglietti a 10 euro, 7 il ridotto, info e prenotazionio su www.eventbrite.it.