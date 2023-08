Musica classica al Lago Castiglione, torna il Festival

Edizione numero 19 per il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, con dieci concerti in scena nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna e uno atteso, come vuole la tradizione, al Centro socioriabilitativo e educativo di Villa Nazarena a Pozzuolo Umbro. Quella in cartellone da martedì al 31 agosto è una lunga storia di musica e di emozioni, grazie al sostegno e al mecenatismo di Marzia Crispolti Zacchia e della sua famiglia che con il Festival ha contribuito a far crescere la passione per la musica nel territorio, dando la possibilità a musicisti e cantanti locali di avere esperienze lavorative internazionali. "La manifestazione – ha detto il sindaco Matteo Burico – qualifica la nostra stagione estiva e contribuisce a farci conoscere da tanta gente da ogni parte d’Italia e del mondo".

Gli undici concerti in cartellone spaziano tra musica da camera, colonne sonore e brani di lirica. Si comincia martedì con Stefano Ragni, pianista e intrattenitore brillante, con “La storia del tango nel mondo” mentre 10 e il 12 sarà la volta di serate dedicate alla lirica: la prima con Sara Piccione, soprano, Emanuele Fagotti, tenore, Lamberto Losani baritono e la giovane pianista umbra Alessia Cecchetti; la seconda con un omaggio a Giuseppe Verdi. Da ricordare il concerto pianistico di Francesco Attesti, per la prima volta al Festival, il ritorno, domenica 20, del “Trio Sofia” con “La grande storia del cinema italiano” su musiche di Rota, Ortolani, Piovani e Morricone. E poi il “Duo Paolini-Puxeddu”, il “Duo Gazzana”, con Raffaella al pianoforte e Natascia al violino (nella foto) e il “Duo Francese-Algenti” in brani di Schumann. Finale il 31 agosto con la lirica con Myung Jae Kho, soprano e Matteo Gobbini al pianoforte con “Le arie del baule”, spartiti dimenticati e ritrovati. Si inizia alle 21.15, biglietto a 5 euro, info e prenotazioni allo 075. 9651099