Musica barocca dal vivo e danza contemporanea La sfida di “Double Side“ arriva al Morlacchi

Musica barocca dal vivo e danza contemporanea per il nuovo appuntamento della stagione di prosa perugina. E’ “Double Side“ (nella foto) che la compagnia Aterballetto e l’Orchestra La Toscanini di Parma portano in scena sabato 11 alle 18 e domenica 12 febbraio alle 17 al Morlacchi. Uno spettacolo dove si uniscono ombra e luce, musica dal vivo e danza contemporanea, per la nuova coproduzione della Fondazione Nazionale della DanzaAterballetto e della Fondazione Arturo Toscanini di Parma: una ricerca e un’avventura che le due istituzioni condividono, e non per la prima volta, con l’obiettivo di “far reagire” in maniera nuova e significativa componenti coreografiche e musicali.

In scena due poli opposti rappresentati da “Stabat Mater“ del cubano Norge Cedeño Raffo e da “With drooping wings“ della canadese Danièle Desnoyers, tenuti insieme da un’architettura estetica disegnata da Fabiana Piccioli. L’atmosfera cupa, tetra legata alla musica religiosa di Arvo Pärt viene esaltata dalla danza espressiva, libera e pura di Norge Cedeño Raffo che diventa un inno alla bellezza del movimento. "Un cambiamento continuo di costruzione fisica e scenica – dice il coreografo cubano – cercando di tenere il pubblico vigile". L’impronta estroversa e la luce, racchiuse nelle nove cangianti musiche di Henry Purcell ricomposte per un quartetto d’archi da Federico Gon, sgorgano invece dalla danza di Danièle Desnoyers. "Questa suite di opere musicali, alcune gloriose, altre dolorose o sensibili – spiega la coreografa – si scontra con una danza che porta in sé una forma di resistenza. L’opera è attraversata da una vitalità prodigiosa".

I biglietto si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075.57542222, con prevendita al Morlacchi (10-13.30, sabato 17-20) e on line su www.teatrostabile.umbria.it