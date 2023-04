Musica all’alba Le sorprese del Garden Stage

Musica alle prime luci del mattino per il ritorno di uno dei format più singolari e intriganti de “L’Umbria che spacca“: il festival, che festeggia la decima edizione dal 29 giugno al 2 giugno, si arricchisce infatti per il secondo anno consecutivo del “Garden Stage“ nell’Orto Medievale dell’Università degli Studi, all’interno del Complesso monumentale di San Pietro: è un’oasi verde a pochi passi dal Main Stage dei Giardini del Frontone dove per tre mattine, il 30 giugno, il primo e il 2 luglio, si terranno i concerti di Generic Animal, Giovanni Truppi e Melancholia e il pubblico ammirare l’alba, far colazione in compagnia degli artisti e scoprire i segreti dell’Orto Medievale insieme al Fai Giovani Perugia. Con la grande novità di un’area Hatha yoga e meditazione a cura di Luna Di Lisio.

Ecco allora il programma del “Garden Stage“. Venerdì 30 giugno si inizia con “Generic Animal“ lo pseudonimo e progetto solista di Luca Galizia, tra sonorità trap che si fondono con il rock, echi emo che sconfinano nel post-rock, sfumature soulr’n’b e un’attitudine hip hop.

Sabato primo luglio è atteso invece Giovanni Truppi (foto sopra), cantautore napoletano che da sempre insegue le infinite possibilità del suono, delle parole, dell’arte, con una visione creativa che plasma mondi sonori originali e sempre in evoluzione, ad di là di ogni tentativo di catalogazione. Domenica 2 luglio torna al festival, dove si è esibito in passato più volte, il trio umbro Melancholia (foto sotto), lanciato da “X Factor“. Con la sua forte identità musicale e con il suo mix di energia ed espressività, il trio folignate formato da Benedetta Filippo e Fabio si è imposto tra i protagonisti della scena musicale italiana. Ogni mattina, l’ingresso all’area del Garden Stage si apre alle 6, mezz’ora dopo ci sono le lezioni di Hatha yoga e meditazione e si apre il servizio bar colazione. Dalle 7 si apre l’area live e alle 7.30 inizia concerto. Infine alle 8.30, c’è la visita guidata con i Giovani del Fai. Il ticket è disponibile sul sito del festival e costa 5 euro (inclusa la colazione e tutte le attività della mattina) in collaborazione con il Cams, - Centro di Ateneo per i Musei scientifici.

La sezione del mattino è un nuovo tassello del cartellone 2023 de “L’Umbria che spacca” che ha già svelato le star dei concerti sul palco dei Giardini del Frontone dove si esibiranno Lo Stato Sociale e Nobraino nella serata d’apertura di giovedì 29 giugno, Fabri Fibra venerdì 30, i Verdena il primo luglio e la “Rebel Sunday - Pop punk is not dead” del 2 luglio ad ingresso gratuito con i protagonisti del pop-punk italiano come Finley, Naska, dARI e Lost.

E c’è ancora tempo fino al 31 maggio per iscriversi alla sesta edizione del “Coop Music Contest”, concorso per band, solisti e producer umbri.

Sofia Coletti