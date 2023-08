Museo di Storia Naturale, inaugurate le nuove collezioni

Inaugurate le nuove collezioni al Museo di Storia Naturale e del Territorio di Città della Pieve. Gli spazi espositivi si sono allargati grazie alle donazioni del gemmologo Carlo Dell’Oro, dello storico e archivista Odir Dias e della signora Giovanna Pignatelli, inoltre sono state risistemate con disposizione e illuminazione diversa le collezioni Vivani-Faraoni e Marchesini, grazie al contributo tecnico di Carlo Dell’Oro. Alla presentazione delle nuove collezioni, sabato 5 agosto, ha preso parte tra gli altri il sindaco Fausto Risini. "Ringraziamo i donatori – si legge in una nota de Il Riccio - oltre che per i reperti dati in omaggio, per averne illustrato la storia e per gli apprezzamenti dimostrati verso questo importante e ricco Museo per pezzi e varietà, un vero vanto per la città stessa. Un riconoscimento che ha un tangibile riscontro nell’aumento dei visitatori. La sua iscrizione da parte dell’Amministrazione Comunale, da più di un anno, all’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici ne favorisce la notorietà e permette collegamenti fra Musei dello stesso genere".