Museo del Capitolo, la bellezza ritrovata

di Sofia Coletti La bellezza ritrovata splende nel cuore della città, in un percorso che intreccia arte e fede, tra pittura, scultura, oreficeria, miniatura e tessile. Dopo un raffinato e attento progetto di riallestimento, riapre oggi al pubblico il Museo del Capitolo di San Lorenzo, a cent’anni esatti dalla sua apertura e in coincidenza con le celebrazioni per i 500 anni della morte del Perugino e del Signorelli. C’è grande emozione e orgoglio nel raccontare questo nuovo tassello della valorizzazione e del rilancio dell’Isola di San Lorenzo, il percorso storico-artistico del complesso monumentale della Cattedrale, che oltre al Museo comprende la sottostante area archeologica e che nel 2022 ha avuto ben 30mila visitatori. A raccontare novità e tesori del Museo del Capitolo è stato ieri l’architetto Alessandro Polidori, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni culturali ecclesiastici e curatore del progetto che ha interessato non solo le sale, tutte rinnovate, ma l’intero percorso di accesso che adesso ingloba i chiostri del complesso, con ingresso al Museo dal ballatoio in legno. "Il nuovo allestimento – dice – segue un criterio tematico e non più cronologico. Ogni sala, con le sue opere d’arte spesso inedite, racconta un tema legato alla storia del museo e della...