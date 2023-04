Museo dei tesori nascosti Progetto per il riutilizzo della ex Caserma Piave

Sarà presentato al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il progetto del Most, ovvero il Museo dei tesori nascosti, l’ambizioso allestimento che si vorrebbe realizzare all’interno della ex caserma Piave, esponendo il maggior numero possibile di opere d’arte tra quelle che si trovano nei magazzini dei grandi musei italiani. La proposta, avanzata dall’ex sindaco e consigliere comunale Franco Raimondo Barbabella, era stata approvata con consenso unanime da parte di tutte le forze politiche ed ora il sindaco Tardani fa il punto della situazione. "In attesa di essere ricevuti, le comunico che, con ogni probabilità, il ministro Sangiuliano sarà a Orvieto entro l’estate e avremmo modo anche di fargli vedere quello che spero presto potremmo rappresentargli come da mandato dell’assemblea comunale.

E’ un progetto difficile e ambizioso, ma come tutte le proposte di rifunzionalizzazione di una parte importante della città non lasceremo nulla di intentato". Il progetto Most che è molto ambizioso e ha costi ancora non meglio definiti, si propone come una vera e propria operazione di rigenerazione urbana perchè coltiva l’ambizione di creare un indotto economico collegato alle attività di manutenzione, restauro e conservazione dei beni culturali per sviluppare le quali si ipotizza di coinvolgere non solo gli spazi dell’ex complesso immobiliare militare, ma anche altri luoghi della città attualmente non utilizzati.

L’intervento del Governo appare indispensabile per coinvolgere i direttori dei grandi musei italiani a donare ad Orvieto le migliaia di opere che non vengono esposte per motivi legati alla mancanza di spazio e che sono conservate nei magazzini. Il Consiglio comunale ha anche costituito tra i proprie membri una apposita commissione per seguire le varie fasi dell’iniziativa e l’iter da affrontare per poterla trasformare in realtà. Pur avendo approvato il progetto, da parte della maggioranza di centrodestra e dello stesso sindaco Tardani non si nasconde un certo scetticismo rispetto a questa idea che era stata inizialmente considerata piuttosto velleitaria, una sorta di "sogno ad occhi aperti", ma sulla cui fattibilità avrà ovviamente un peso determinante la valutazione del ministro Sangiuliano.

Cla.Lat.