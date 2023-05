Museo dei tesori nascosti Primo passo in avanti per l’ambizioso progetto

Primo passo in avanti per l’ambizioso progetto del Most, il museo dei tesori nascosti, ovvero il progetto per trasformare la caserma Piave nel super museo d’Italia, in grado cioè di ospitare un gran numero di capolavori che sono finora custoditi nei magazzini degli altri musei. Nei giorni scorsi il presidente del Consiglio comunale Umberto Garbini insieme ad altri consiglieri comunali ha incontrato Emanuele Merlino, capo segreteria tecnico del ministro. In rappresentanza del Consiglio erano presenti il sindaco, Roberta Tardani, il presidente Umberto Garbini, i consiglieri Silvia Pelliccia, Cristina Croce e Franco Raimondo Barbabella.

"Si è parlato del progetto del Most –presentato con una mozione dal consigliere Barbabella – dice Garbini - ma l’argomento principale è stato l’ex caserma Piave e come il Ministero può valorizzare un immobile che a oggi è inutilizzato per la maggior parte della sua superficie. Durante il confronto il capo della segreteria tecnica, delegato dal ministro, ha parlato di più possibilità che possono essere percorse. Si è riservato di parlare con un dirigente che si occupa di fondi europei, e in particolare del Pnrr, con il soggetto coordinatore di tutti i musei d’Italia e quindi con il ministro, per verificare e vagliare la fattibilità tecnico-economica e politica di portare a termine l’investimento. Si è parlato anche di poter mettere insieme più Ministeri con competenze e disponibilità economiche differenti per lavorare congiuntamente".

Il progetto del Most non è ancora accompagnato da un piano finanziario e nessuno è dunque ancora nelle condizioni di dire con esattezza qualche sia l’investimento necessario alla sua realizzazione.

L’intervento del Governo è dunque importante dal punto di vista economico, ma anche per convincere eventualmente i singoli direttore dei musei italiani a mettere a disposizione le proprie opere d’arte per contribuire ad una grande progetto di valore nazionale intorno al quale realizzare anche un indotto legato alle attività di conservazione e manutenzione delle opere d’arte, in grado di creare occupazione e sviluppo.

Il progetto sarà presto sottoposto all’attenzione del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

