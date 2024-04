Musei umbri e Civita, protocollo d’intesa per il patrimonio d’arte

Nuova ribalta d’eccezione per la Galleria Nazionale dell’Umbria dove ieri pomeriggio è stato presentato “Lungo le vie della conoscenza. Sfide e strumenti per comprendere cultura e scienza“, il XIV Rapporto dell’Associazione Civita, frutto della partnership con la Fondazione Human Technopole. Il documento indaga sfide e strumenti connessi alla dimensione divulgativa di cultura e scienza, per fornire risorse utili e prospettive di analisi mirate, attraverso i i risultati di un’indagine demoscopica sulla percezione di cultura e scienza fra i giovani e i contributi di esperti.

"Il Rapporto Civita apre scenari molto interessanti e innovativi per l’uso responsabile e sostenibile delle nuove tecnologie applicate ai beni culturali. Per ampliare la fruizione e l’accessibilità del nostro patrimonio, con un occhio particolare alle nuove generazioni" ha detto Costantino D’Orazio (nella foto) direttore dei Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei dell’Umbria. "Ed è un tema – ha aggiunto – sul quale stiamo lavorando in tutti i nostri luoghi della cultura, a partire dalla Galleria Nazionale". Nel corso della presentazione sono intervenuti David Grohmann, Carlo Colaiacovo, Andrea Margaritelli, Luisa Todini e con l’occasione è stato presentato il Protocollo di intesa siglato dai musei umbri con Civita per individuare azioni comuni volte a migliorare la valorizzazione del patrimonio culturale e museale. Di fatto è stato istituito un tavolo tecnico (ne fanno parte il direttore D’Orazio e la responsabile della comunicazione Ilaria Batassa e per Civita Alfredo Valeri e Silvia Bori) che dovrà co-progettare una strategia di sviluppo territoriale a base culturale attraverso visite guidate speciali, eventi culturali nell’ambito di un processo di valorizzazione del patrimonio culturale e poi iniziative congiunte, anche attraverso supporti multimediali ed editoriali, fino a misure di sperimentazione e innovazione nel campo della conoscenza, comunicazione e gestione del patrimonio culturale, itinerari turistici, attività educative e la creazione di partenariati pubblico-privato.