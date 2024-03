Musei civici, si alza la protesta : "Sì al reintegro di tutti i lavoratori"

Un presidio per "chiedere il rispetto di diritti e tutele di chi vive in appalto e fermare la corsa al ribasso, fatta sulla pelle di chi lavora". Sono i toni della protesta andata in scena ieri mattina a Palazzo della Penna dove la Filcams Cgil ha chiamato a raccolta i lavoratori del circuito museale comunale (Palazzo della Penna, San Bevignate e la Cappella di San Severo) rimasti senza lavoro a pochi giorni dall’affidamento del nuovo appalto alla cooperativa “Le Macchine Celibi“. Subentrata a CoopCulture, che in estate aveva sostituito Munus, per un improvviso recesso del contratto.

"Parte del personale sia a tempo determinato che indeterminato non è stato riassorbito" tuona Marta Melelli del sindacato. Il nuovo appalto, sottolinea, ha portato al reintegro "di sole sei persone" mentre nel giugno 2023, "erano presenti in servizio 20 lavoratori e nel passaggio in urgenza ne sono stati reintegrati dieci". Durante il presidio l’assessore alla cultura Leonardo Varasano ha avuto un’interlocuzione con sindacato e lavoratrici e garantito sostegno. "Prendiamo atto della promessa fatta dall’assessore – dice Melelli – di aprire finalmente un vero confronto con la cooperativa che ha preso in appalto i servizi del circuito museale, per reintegrare tutte le lavoratrici e i lavoratori rimasti ingiustamente fuori e di pretendere l’applicazione del giusto contratto. All’assessore abbiamo ribadito che è responsabilità della committenza assicurare il rispetto della clausola sociale e difendere la professionalità e la dignità di lavoratrici e lavoratori, che rappresentano un patrimonio straordinario di conoscenza e passione".

Durissima l’opposizione. "La crisi gestionale che attanaglia ciò che rimane del Sistema museale testimonia l’inadeguatezza delle politiche culturali realizzate dalla Giunta Romizi" dice Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca per il “campo largo“. Per i M5s "Palazzo della Penna rappresenta uno dei grandi fallimenti dell’amministrazione del centro destra" e annunciano un’interrogazione parlamentare presentata con l’onorevole Pavanelli al Ministero del Lavoro.