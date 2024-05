Murales sulle pareti della chiesa. Il parroco: "Sono colori della fede"

di Fabrizio Paladino

SELCI LAMA

Ti aspetti il parroco che sgrida i ragazzi intenti a colorare la parte esterna della chiesa, non solo con l’intento di danneggiarla. Immagini e momenti evidentemente passati in archivio, ormai, visto quanto è successo da qualche mese a questa parte a Selci. Lui, l’ottantenne don Paolino Trani – parroco del paese – già al vertice della Caritas di Città di Castello per 20 anni, non ha respinto nessuno, non si è messo a rincorrere quelli che potevano essere possibili vandali; anzi, ha "invitato" alcuni giovani esperti di murales a realizzare liberamente le loro opere nella parte esterna della chiesa di Sant’Andrea, uno dei due luoghi di culto della frazione sangiustinese.

"È giusto dare spazio alla creatività dei ragazzi – spiega don Paolino – Peraltro nella parte a sinistra dell’ingresso principale della chiesa, davanti a piazza Giabbanelli, c’è questo spazio a volte punto di riferimento per i giovani che lì si ritrovano anche al termine del catechismo. Quando qualcuno di loro mi ha espresso la volontà di colorare le mura esterne di Sant’Andrea miè sembrata subito un’iniziativa da accogliere, proprio per quel senso di aggregazione fondamentale in un paese come il nostro e non solo".

Già da gennaio alcuni murales erano stati realizzati e la gente ha avuto modo di apprezzare transitando davanti alla struttura. E domenica prossima quella che è senz’altro una novità verrà ufficializzata nella maniera opportuna durante l’iniziativa voluta proprio dal religioso e dai fedeli. Dalle ore 21, infatti, in piazza Giabbanelli si raduneranno i ragazzi della parrocchia insieme a talenti che hanno saputo dare la giusta creatività con i loro murales. Ci sarà buona parte del paese, le autorità locali e della diocesi di Città di Castello e gli insegnanti che seguono questi giovani artisti.

"Un momento conviviale dal grande significato – ammette don Paolino – che ho voluto proprio per dare merito ai ragazzi capaci di realizzare queste autentiche opere".

I murales indicano dipinti non necessariamente legati a un "lettering". Nati da movimenti di protesta come libere espressioni creative della popolazione contro il potere, nel tempo hanno sempre più assunto valore estetico, conservando talvolta anche un valore sociale, come evidentemente in questo caso.