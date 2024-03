Mura urbiche, al via i lavori di bonifica

Sono iniziati i lavori di bonifica delle aree interessate dagli interventi di recupero degli ultimi tratti di mura urbiche. Lavori finanziati con 4,7 milioni di euro, importo ricompreso nell’ordinanza attuativa del 13 dicembre firmata dal Commissario straordinario alla Ricostruzione. Sarà così possibile dare compiutezza al recupero dell’intera cinta muraria medievale, la terza, dopo quella cosiddetta etrusca (III secolo a.C.) e romana, la più esterna e dal perimetro più esteso, la cui costruzione risale al XIII secolo.

La prima zona interessata ai lavori di ripulitura, preliminari alla progettazione definitiva, è in questa fase quella tra Viale della Fabbrica e la soprastante Via Cesia, in continuità con il tratto già restituito a nuova vita, dal Bastione all’altezza del campetto del Crispolti, e fino all’altezza dell’ex convento dei Cappuccini del Sacro Cuore, attuale sede dell’Istituto professionale. Gli interventi di recupero delle mura medievali saranno rivolti anche al tratto tra Porta Amerina e Pozzo Beccaro, in direzione del tempio della Consolazione, e a quello da Porta Perugina verso Porta Orvietana, parallelo alla strada dove sono attualmente già in corso i lavori per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale. Di particolare interesse il recupero delle mura sotto Palazzo Pongelli, finora nascoste dalla vegetazione e caratterizzate anche da una scala che permetteva di raggiungere dal basso Via della Piana. La bonifica è iniziata proprio in questa area, conosciuta come di San Carlo o "di Simoncino", che è quella nella quale l’Amministrazione comunale sta lavorando per la realizzazione di un nuovo parcheggio di superficie che sarà collegato, grazie al piano di rigenerazione urbana da 5,6 milioni di euro, al Mercato Vecchio e quindi al cuore del centro storico.

s.f.