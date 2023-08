Mura imbrattate, Comune in trincea "Pronti a denunce e Daspo urbani"

Sono già al vaglio delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza a seguito della denuncia per l’atto di vandalismo compiuto ai danni di una porzione delle antiche mura che è stata imbrattata con una scritta di vernice nera, a poche settimane dalla fine dei lavori di restauro. Nello scorcio tra piazza Garibaldi e viale Diaz, in centro storico qualcuno, ancora senza un nome, ma che ora rischia un Daspo urbano, ha compiuto un atto di inciviltà.

Numerosi cittadini hanno segnalato questo episodio mentre il sindaco Luca Secondi parla di "un atto che mortifica gli investimenti che sosteniamo con risorse pubbliche a tutela del patrimonio". Ha poi annunciato l’intenzione di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria per risalire ai responsabili dell’atto vandalico e sarà valutata la possibilità di applicare il Daspo urbano. Il tratto sfregiato con lo spray fa parte di una porzione della cinta muraria cittadina compresa tra Sant’Egidio e la Palazzina Vitelli, sulla quale sono appena stati conclusi i lavori da 1 milione e 500 mila euro per il restauro conservativo. A supporto della denuncia, l’amministrazione comunale metterà a disposizione ogni elemento di prova che potrà essere estratto dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza attivo nel centro storico, auspicando che "le forze dell’ordine, in collaborazione con la Polizia Locale, possano individuare gli autori dell’atto". La scritta è stata lasciata sulla sommità della parete in pietra che costeggia i giardini di piazza Garibaldi, nei pressi della rotatoria stradale tra viale Raffaele De Cesare, viale Armando Diaz e viale Vittorio Veneto. Un’area nella quale le stesse coperture del cantiere per il restauro delle mura urbiche erano già state imbrattate con le bombolette, che qualcuno evidentemente, ha ritenuto di usare anche sul manufatto appena scoperto alla vista dopo la fine dei lavori.

Intanto si intensificano i controlli della polizia locale che, proprio in piazza Garibaldi ha identificato il conducente di un ciclomotore, un ragazzo non ancora ventenne che guidava pur non avendo mai conseguito alcuna patente, inoltre il motorino era privo di copertura assicurativa e non revisionato. Gli agenti hanno elevato sanzioni amministrative per oltre 6 mila euro e disposto il sequestro del ciclomotore per la successiva confisca. In un altro controllo è stato intercettato un extra comunitario non in regola con i documenti di guida e del veicolo in pieno centro storico.