Muore . Riccardo. Stefanini

ORVIETO Si è spento a Foligno nella struttura in cui era ricoverato ormai da diversi mesi in seguito ad un grave malore Riccardo Stefanini (foto) , storico collaboratore di Umbria jazz e persona amata da tanti grazie al suo carattere cordiale, scherzoso e gentile. La sua Orvieto lo aveva abbracciato pochi giorni fa con una bella iniziativa all’insegna della solidarietà. Era stato infatti organizzato un grande concerto al Teatro Mancinelli con molti artisti di grido per sostenere una raccolta fondi. La Fondazione Umbria jazz lo ricorda così: "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Riccardo Stefanini, membro di spicco della famiglia Umbria Jazz. La sua ironia contagiosa e il suo amore per la musica hanno accompagnato la comunità di Umbria Jazz per molti anni, lasciando un’impronta indelebile. Riccardo era una figura amata e rispettata, non solo per il suo contributo alla musica, ma anche per la sua personalità vivace e il suo spirito indomabile. La sua presenza sarà profondamente mancata, ma il suo spirito vivrà attraverso la musica che amava così tanto. Pochi giorni fa, nel suo amato Teatro Mancinelli, si è tenuto un concerto con lo scopo di supportarlo in un momento difficile. Le note suonate in quella occasione risuoneranno per sempre come un tributo alla sua passione per la musica e alla sua forza di carattere". "In questo momento di dolore - aggiunge la Fondazione Umbria Jazz – , ci uniamo al cordoglio della famiglia di Riccardo e di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Custodiremo per sempre il ricordo della sua ironia, del suo amore per la musica e del suo impegno per Umbria Jazz. Riccardo, che le note suonate ti accompagnino in questo tuo ultimo viaggio. Ciao João".