Muore lavorando la terra Terribile incidente agricolo Straziato dalla motozappa

Tragedia durante lo svolgimento di lavori agricoli su un terreno di proprietà: la vittima è un settantaseienne di Lugnano che stava manovrando una motozappa. In fase di ricostruziione l’incidente agricolo che gli è costato la vita. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Amelia e il personale di un’ambulanza del 118 che, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. L’esatta dinamica della tragedia resta al vaglio dei carabinieri, anche loro sul posto in cui si è verificato l’incidente mortale. I vigili del fuoco erano stati chiamati ad intervenire per una richiesta di soccorso a persona ma al loro arrivo il personale del 118 aveva già constatato il decesso dell’anziano.

L’uomo era interno ad usare la motozappa su un’area agricola di proprietà quando si è verificato l’incidente, con la stessa motozappa che lo avrebbe in qualche modo travolto. Non è chiara l’esatta dinamica della disgrazia, che è stata porta a conoscenza della magistratura a cui saranno consegnati i rlievi tecnici dell’incidente. Quel che è certo è che l’uomo ieri mattina si è messo a lavorare la terra utilizzando la motozappa, come avrà fatto chissà quante altre volte, ma qualcosa stavolta è andata storto: un incidente dagli esiti purtroppo drammatici.

Solo pochi giorni fa a perdere la vita durante i lavori agricoli era stato un giovane di 28 anni, Gianluca Rossi. Stando alla ricostruzione dei fatti, effettuata dai carabinieri, Rossi sarebbe stato impegnato a compattare alcune rotoballe con un macchinario che a un certo punto lo avrebbe agganciato, incastrandolo negli ingranaggi e non lasciandogli scampo.