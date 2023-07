Muore insegnante di cinquant’anni Il tragico incidente sulla Mocaiana

Un altro incidente mortale sulle strade di Gubbio. Nel tardo pomeriggio di ieri due vetture si sono scontrate sulla SP205 di Mocaiana, all’altezza del CVA, nell’abitato della frazione eugubina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gubbio, che dopo aver estratto dalle lamiere le due donne coinvolte li ha affidati ai sanitari del 118: una, R.M., 60enne eugubina, è stata trasportata all’ospedale di Branca dove tuttora si trova per gli accertamenti del caso, ma pare che le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. L’altra donna coinvolta, M.F., 50enne di Gubbio conosciuta in città per il ruolo di insegnante che svolgeva presso le scuole medie del territorio, ha avuto la peggio: gli operatori sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione ma, nonostante l’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Santa Maria della Misericordia fosse già stato avvisato e partito, è deceduta sul luogo del sinistro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno effettuando i rilievi necessari a chiarire in che modo sia avvenuto l’impatto: diverse le ipotesi che si stanno prendendo in considerazione. Non solo “Variante”, dunque, si tratta dell’ennesimo sinistro che vede tristemente protagoniste le strade eugubine: si apre nuovamente il discorso relativo alla sicurezza stradale, che negli ultimi anni si sta rivelando un problema concreto e pericoloso e che deve essere affrontato con le giuste misure e precauzioni, partendo con una sensibilizzazione, già presente nelle scuole, dedicata ai ragazzi fin dalla giovane età. Intanto, procede la discussione riguardante l’autovelox da posizionare ed attivare sulla SS219 per evitare infrazioni del limite di velocità, ma la svolta finale la si può avere solo con automobilisti più consapevoli e rispettosi delle regole del codice della strada: cambiare la mentalità delle persone è difficile se non impossibile, ma i continui incidenti che si verificano dovrebbero far riflettere e non poco chi si mette alla guida, su strade a scorrimento veloce ma anche su quelle urbane.