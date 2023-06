Muore in casa a 21 anni Trovato dai nonni Si sospetta un’overdose

di Luca Fiorucci

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, a San Sisto, la scorsa notte. Quando è scattato l’allarme per lui non c’era più niente da fare. Inutili i tentativi di soccorrerlo. Era ormai senza vita. A dare l’allarme i nonni del ragazzo, con i quali viveva. La Procura della Repubblica ha disposto che venga eseguita l’autopsia sul suo corpo per poter accertare con esattezza le cause del decesso. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri, quella di una morte causata da abuso di sostanze stupefacenti. Queste, quanto meno, l’orientamento prevalente a fronte degli accertamenti svolti in maniera preliminare sul suo corpo e nell’abitazione, dove, però, non sarebbero state ritrovate sostanze illecite, siringhe o tracce che possano confermare con certezza quanto ipotizzato. Le indagini sono comunque in corso per ricostruire le ultime ore di vita del giovane e con chi si è incontrato nelle ore precedenti.

Sul corpo non sarebbero emersi elementi che possano far propendere per una morte violenta, ipotesi che gli inquirenti hanno escluso. Rimane, come detto, l’ombra della droga ad aleggiare sulla prematura fine di un giovanissimo, l’ennesima vittima di una piaga che, in particolare a Perugia, non sembra conoscere mode, ma che è conferma della persistenza di un fenomeno, quello dello spaccio di droga, di ogni tipo, che continua a mantenere una dimensione importante.

Tanto più a San Sisto dove, proprio nelle ultime settimane, presumibilmente per questioni legate proprio alla droga, un giovane egiziano era stato ferito ad una gamba a colpi di coltello, in pieno pomeriggio in mezzo alla strada, in una via laterale del centralissimo viale San Sisto. Mentre si attende l’esito dell’autopsia sulle cause del decesso, le indagini proseguono per risalire a chi, eventualmente, possa aver ceduto la dose che, se confermate l’ipotesi, possa essersi rivelata letale e per ricostruire la rete di spaccio che, come sempre più viene confermato dalle indagini, travalica la classica "piazza di spaccio" per assumere, di fatto, una diffusione sempre più capillare sul territorio, con l’intento, presumibilmente, di rendersi meno evidente agli occhi di osservatori esterni e quindi forze dell’ordine.