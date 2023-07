Municipale, il caso in Commissione Numero di agenti precipitato a 35

di Alessandro Orfei

Due graduatorie da agente di polizia locale e da ufficiale, andate esaurite nel giro di un anno a causa di dimissioni a raffica dei vincitori di concorso hanno mandato in emergenza il settore, precipitato ad un numero di agenti mai così basso: 35 unità più il comandante Marco Baffa. Il tutto a causa di concomitanti pensionamenti e uscite di vario tipo. Di questo si è parlato nel corso della Prima commissione, svoltasi ieri in Comune, richiesta dalla minoranza e con la presenza delle rappresentanze sindacali degli agenti di polizia locale. Dai numeri forniti da Baffa, il numero delle unità di polizia locale è negli anni precipitato: nel 2019 erano 41. Attualmente i nuovi ingressi sono due, con cinque dimissioni. Foligno, come tanti comuni d’Italia, non rispetta poi il parametro di legge, che prevedrebbe un agente ogni 700 abitanti. In questo caso la pianta – come sottolineato dal comandante – sarebbe dovuta essere da 71. Evidenziata dal comandante Baffa anche l’età media: 53 anni e sei mesi. Un fatto che porta inevitabilmente all’aumento di chi non fa servizi esterni. Un quadro dunque a tinte fosche sul quale, se non si dovesse intervenire, ci sarebbero delle conseguenze: "Se non verrà rimpiazzato il personale, sicuramente sono a rischio i servizi sui plessi scolastici", ha detto Baffa. Emerso anche il problema delle criticità sulla reperibilità. Sotto il tiro delle minoranze il distaccamento di piazza Matteotti, ritenuto uno spreco di risorse umane. "Ad oggi – ha detto il comandante – ci sono due operatori che fanno servizi interni. Non ci sono i numeri per farne un servizio dedicato al controllo del centro". Nello specifico della composizione, premettendo che i servizi sono svolti in modo promiscuo: 19 sono gli agenti per i servizi esterni, 11 interni di cui non posso fare servizi all’esterno e quattro fanno i mercati. Si aggiungono cinque piantoni, poi due operatori senza divisa e una posizione organizzativa senza divisa. Nello specifico c’è andata anche la dirigente Arianna Lattanzi: "Avevamo bisogno di sei agenti, alla luce di due cessazioni per pensioni e quattro dimissioni tra fine 2022 e inizio 2023. Siamo riusciti ad averne due. Si trattava di una graduatoria con 21 idonei dove sono arrivate nove rinunce, cinque dimissioni e l’amministrazione comunale ha consentito tre utilizzi da parte di altri enti. Il problema non è finanziario, dunque, ma è il reclutamento". Tutti gli Rsu sulla stessa linea. Claudio Tamburo: "Siamo ancora qui perché crediamo nella divisa". "L’ultimo concorso era un’opportunità e ci aspettavamo un’aggressività maggiore per risolvere il problema", ha spiegato Umberto Ruzzittu. "La situazione è veramente grave, serve prenderne atto per individuare i percorsi di risoluzione", ha detto Andrea Russo.