Municipale, gli agenti saranno armati "Potranno avere una semiautomatica"

Gli agenti della Polizia Locale di Città di Castello saranno equipaggiati con un’arma. Lo ha deciso il consiglio comunale nella seduta di lunedì, autorizzando il porto dell’arma da parte degli agenti della municipale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L’assemblea cittadina ha approvato anche il regolamento per la disciplina di questo armamento con i 19 voti favorevoli (14 di Pd, Psi, Lista Civica Luca Secondi Sindaco e 5 di Fdi, Fi, Lega, Castello Civica, Lista Civica Marinelli Sindaco) e l’astensione di Unione Civica Tiferno. L’atto votato dall’assemblea sarà trasmesso per opportuna conoscenza al prefetto e al questore di Perugia. Il regolamento sancisce che l’arma "potrà essere una pistola semiautomatica o a rotazione da scegliere tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale". "Con questa deliberazione – ha spiegato il sindaco Luca Secondi tirando le somme del dibattito - rispondiamo a una evoluzione normativa che affida nuovi compiti alla Polizia Locale e alla richiesta che ci è stata rivolta dalle forze dell’ordine del territorio di supportarle con lo svolgimento di servizi integrati di vigilanza", ha spiegato ribadendo che "la Municipale sarà di ausilio alla gestione della pubblica sicurezza".

Lo stesso Secondi ha preannunciato che entro la fine dell’anno saranno avviate le procedure di selezione del personale necessarie a potenziare l’organico del corpo. Il dibattito si è svolto alla presenza del comandante della Polizia Locale Emanuele Mattei ed è stato aperto dall’assessore Rodolfo Braccalenti: "Come amministrazione comunale siamo politicamente contrari all’arma come oggetto fine a se stesso e nello specifico gradiremmo che la ‘nostra’ fosse esclusivamente una polizia amministrativa, ma le leggi dello Stato e della Regione Umbria la qualificano come un corpo che per compiti e funzioni è quasi alla pari delle altre forze dell’ordine". Plauso all’atto del centrodestra con il capogruppo di Castello Civica Andrea Lignani Marchesani che ha parlato "dell’armamento della Polizia Locale come il coronamento di una battaglia di 20 anni della destra politica di Città di Castello, che finalmente ottiene un obiettivo sostenuto da sempre con convinzione". Astenuta Unione Civica Tiferno con Filippo Schiattelli: "Prima occorre inserire in organico nuovi agenti, ma anche installare più telecamere di video sorveglianza, specie nelle frazioni..".