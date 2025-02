Municipale, 84mila multe. Ztl, eccesso di velocità e anche divieto di sosta

Ternani indisciplinati al volante, il comando di polizia municipale eleva 84mila multe. A diffondere i dati relativi all’attività dei vigili urbani è stato il Comune che stila il bilancio di un 2024 all’insegna di una maggiore presenza in città della polizia locale. I veicoli controllati nell’arco di 12 mesi sono stati ben 188.193 e più della metà sono risultati in regola. Il numero più elevato di verbali riguarda i veicoli che accedono alla Ztl senza il permesso 26.453, ma non da meno sono gli automobilisti multati per eccesso di velocità attraverso gli autovelox 26.185. I veicoli multati per divieto di sosta 14.540.

"I dati sull’attività della polizia locale nel 2024 – sottolineano dal Comune – dimostrano che grazie a questa amministrazione è stata attivata una presenza costante. Le 35 assunzioni stanno generando un impatto positivo sulla città e sarà ancora più evidente nel 2025 con l’attivazione di nuovi servizi che andranno a interessare soprattutto gli orari notturni e i luoghi di socializzazione".

Non solo multe perché la polizia locale è impegnata in più ambiti. "Nell’anno appena concluso – sottolinea il vicesindaco Riccardo Corridore – la nostra polizia locale ha effettuato, solo per sottolineare alcuni numeri, 236 mila controlli sui veicoli stradali, in ottemperanza al codice della strada e alle ordinanze del sindaco. I sopralluoghi della polizia ambientale sono stati oltre mille e trecento, per quella che si occupa del commercio oltre 4 mila. Si tratta di numeri imponenti, che testimoniano una attività capillare, incentrata sulla sicurezza a 360 gradi. La sicurezza e la sua percezione sono una priorità assoluta. Nel primo anno di nostra attività il sindaco, grazie all’intervento della università Unicusano ha messo a disposizione un milione di euro per la vigilanza privata nell’ambito di uno studio sociologico. Abbiamo quindi convogliato gli sforzi assunzionali del Comune sulla squadra operai e soprattutto sui vigili urbani assicurando una presenza assidua in ambito stradale, ambientale, commerciale, nonché di sicurezza pubblica in sinergia con le forze dell’ordine".