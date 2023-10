Multe salate e quattro denunciati

SPOLETO Multe per circa 12mila euro e 4 denunce in Procura dopo i controlli, in un grande cantiere edile cittadino, da parte dei carabinieri. Tra i 21 lavoratori impegnati nell’intervento di ristrutturazione edilizia con ben sei ditte differenti coinvolte sono stati trovati 4 lavoratori irregolari: 3 in nero ed un altro straniero senza permesso di soggiorno. È il pesante bilancio dei controlli attivati dai militari della compagnia di Spoleto, guidati dal capitano Teresa Messore, che insieme al personale specializzato del Nucleo Ispettorato del lavoro hanno visitato un cantiere che vede impegnate contemporaneamente sei diverse ditte. Le ispezioni hanno evidenziato una serie di irregolarità: dagli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori alla mancata sicurezza del ponteggio e alla mancanza della cassetta di primo soccorso, oltre alla viabilità del cantiere e a violazioni connesse alla sicurezza.