Multe, pozzo e tassa di soggiorno Il bilancio comunale prende fiato

Tante multe, ma anche tanti soldi che entrano grazie ai flussi turistici, mai cosi in salute come nel dopo pandemia. La fotografia del bilancio comunale del 2022 è quella di un conto economico ancora gravato dalle difficoltà del passato, ma in fase di risanamento dopo che Orvieto aveva conquistato, anni fa, il primato di Comune tra quelli più indebitati della regione. Adesso il debito che grava sulle spalle dell’ente è sempre consistente (30 milioni), ma sicuramente niente a che vedere con una decina di anni fa pari a ben 54 milioni. A fine 2022, il Comune si è portato dietro ancora un deficit pari ad un milione e settecentomila euro mentre nel 2019, quando è iniziato il mandato del sindaco Tardani, la differenza negativa tra le entrate e le uscite era di quattro milioni e duecentomila euro. Restano dunque ancora 575 mila euro da recuperare e si sta cercando di farlo dall’inizio del 2023. "Il bilancio è solido-dice l’assessore Piergiorgio Pizzo-il deficit è sotto controllo e l’azione di risanamento in atto ci ha consentito finora di procedere con quasi cinquanta assunzioni che hanno compensato i pensionamenti degli ultimi anni".

Tassa di soggiorno, incassi dal pozzo di san Patrizio e dai parcheggi a pagamento sono tutte e tre voci in crescita grazie al turismo. Il gettito derivante dalle contravvenzioni è quasi pari a quello del pozzo, cioè di circa 900 mila euro, ma nel corso dell’anno si è riusciti a incassarne effettivamente solo 325 mila. Adesso c’è attesa per la sentenza della Corte d’appello sulla controversia tra il Comune e la Bnl relativa ai contratti derivati, gli swap, sottoscritti a suo tempo dall’ente. Il tribunale di Terni ha riconosciuto in primo grado le ragioni dell’ente e se la sentenza dovesse essere confermata, entreranno in cassa nuove risorse. Giuseppe Germani, ex sindaco, sottolinea come questi obiettivi siano stati il risultato anche del lavoro della sua ex giunta: "Si è arrivati a questa fase di risanamento grazie alla uscita dal pre dissesto finanziario deciso dalla vecchi amministrazione", dice.

Cla.Lat.