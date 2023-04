Multati gli incivili dei rifiuti Scoperte tre discariche abusive Pesanti sanzioni ai colpevoli

Problema ricorrente quello dei furbetti dei rifiuti abbandonati, gettati dove capita, spesso e volentieri in zone verdi, di grande pregio ambientale. Ma qualche volta ai maleducati di turno finisce per andare male: la Polizia locale e gli ausiliari dell’ambiente hanno infatti individuato gli autori di tre abbandoni di rifiuti lungo le scarpate della strada provinciale che da Assisi porta ad Armenzano e lungo la strada del Subasio in via Renzo Rosati. Con il Comune che invita i cittadini a collaborare e a segnalare i casi di abbandono. Nelle tre aree distinte i cumuli di immondizia erano stati segnalati da cittadini nei giorni scorsi; in un caso fra gli oggetti abbandonati con grande disinvoltura c’era anche una bombola per l’ossigeno.

Appena arrivate le segnalazioni, il comando della Polizia locale si è attivato con un attento e immediato lavoro di indagini. Ricerche che hanno dato i risultati sperati visto che hanno permesso di risalire a tre responsabili dei comportamenti incivili a cui saranno comminate le pesanti sanzioni secondo quanto previsto dalle norme in materia. Addirittura si può incorrere anche nella denuncia penale nel caso in cui l’abbandono dei rifiuti sia riconducibile a ditte.

Detto che nel territorio di Assisi è presente un’isola ecologica e che per certe tipologie è previsto il ritiro a domicilio gratuito, l’amministrazione comunale coglie l’occasione per chiedere ai cittadini, nei casi di avvistamento di abbandono di rifiuti, di segnalarli alla polizia locale che procederà immediatamente a prenderli in carico attivandosi per dare un’identità agli autori degli illeciti. Esattamente come accaduto in questi casi.

M.B.