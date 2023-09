Movimentate notti in centro Tra cocaina e ’muri umani’

Gli ultimi due fine settimana (“lunghi“, dal giovedì al sabato) per i residenti del centro storico sono stati davvero difficili. Come sempre, soprattutto nella bella stagione. "D’altra parte – dice chi vive nell’Acropoli –, i problemi non si risolvono da soli". Lo scenario è quello di sempre: alcol, droga e degrado. Con una novità che preoccupa e non poco. "Sono in aumento vertiginoso i ragazzini che tirano la cocaina, si fanno canne e girano con il bicchiere in mano. E per ragazzini intendiamo anche quattordici-quindicenni", sottolineano i residenti. Che continuano: "Ci sembra sia un problema di grosso rilievo sociale che sarebbe opportuno prendere in considerazione e analizzare al più presto". Perché se prima droga e alcol erano soprattutto di “moda“ tra i giovani sopra i vent’anni, adesso il centro storico nel fine settimana è frequentato anche da ragazzini. Sempre i residenti: "Tirano fuori il telefonino, sistemano le strisce di cocaina e via". Non solo. "Arrivano con le casse, accendono la musica a tutto volume e prima delle quattro non è possibile chiudere occhio. Siamo anche costretti a chiudere le finestre perché spesso l’odore delle canne sale fin dentro casa", dicono ancora. Senza parlare della puzza di pipì e vomito nei vicoli o del “muro-umano“ di persone che impedisce di salire o scendere da piazza IV Novembre in su. E i vigilantes? Stile Bandecchi... "Magari – dicono –, ma a Terni il sindaco li paga di tasca propria. Noi ci abbiamo provato, cercando di pagarli noi privati, ma è una spesa troppo alta. Preferiamo passare il fine settimana fuori, se proprio dobbiamo investire denaro".