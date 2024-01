Movida sicura, raffica di controlli. Tre ragazzi sorpresi con la droga

Movida “sicura“: forze dell’ordine in campo nel fine settimana. Pattuglie della questura, (compresa un’unità cinofila), di carabinieri, finanza e polizia locale hanno passato al setaccio il centro cittadino. Sono state identificate 37 persone, verificati 12 veicoli in due posti di controllo, elevate 3 sanzioni amministrative con segnalazione alla Prefettura per possesso ad uso personale di stupefacenti, con il sequestro di 2,3 grammi di droga. È stato proprio in cane Isco a trovare tre ragazzi (in tre diverse circostanze, in Piazza San Francesco e in Vico dell’Olmo), in possesso di frammenti di hashish. Al lavoro, nel fine settimana, anche comandi e stazioni dei carabinieri in tutta la provincia. I militari di Acquasparta hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere un 20enne di nazionalità albanese, nel cui borsello è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo oltre 20 cm, con lama di circa 10, poi sequestrato.

È stato segnalato alla Prefettura, quale assuntore di stupefacenti, un 28enne ternano che, sottoposto a controllo ad Amelia dai carabinieri è stato trovato in possesso di poco più di un grammo di hashish e di uno spinello già confezionato.