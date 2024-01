"Movida sicura" in città. Segnalati quattro giovani

CITTÀ DI CASTELLO – Una serie di eventi legati al fine settimana che hanno visto i Carabinieri svolgere un controllo mirato alla "movida sicura" e alla lotta contro il consumo e lo spaccio di droghe, in special modo tra i giovani. I militari della Compagnia di Città di Castello, hanno svolto le operazioni sul territorio insieme ai carabinieri del Nucleo Cinofili di Firenze intervenuti con il loro cane, un pastore tedesco, di nome Tami. I controlli hanno interessato punti strategici presenti sul territorio, con verifiche su persone e mezzi in transito, ma anche in aree ritenute sensibili in materia di spaccio. Il bilancio è di più di 80 autovetture e 55 persone controllate. Oltre alle numerose infrazioni al Codice della Strada elevate, sono state segnalate alla Prefettura di Perugia quattro persone, tutte giovani, trovate in possesso di modiche quantità di hashish o cocaina. Un ragazzo di 23 anni di San Giustino, controllato nella serata di sabato a Città di Castello e trovato in possesso di un po’ di hashish; un altro di 25 anni di Città di Castello, controllato nella tarda serata di sabato e trovato con un po’ di cocaina; poi un giovane di 27 anni e un diciottenne con piccole quantità di ‘droga’: per loro è scattata la segnalazione e il relativo programma di monitoraggio. Numerose anche le infrazioni al codice della strada rilevate nel corso dei controlli che si sono svolti in particolar modo a Città di Castello e nei punti cruciali di collegamento coi territori limitrofi. I controlli saranno ripetuti anche nelle prossime settimane in occasione dei week end e degli eventi notturni.