Movida sicura", a Castiglione del Lago arriva un bus notturno gratuito"

CASTIGLIONE DEL LAGO – Parte domani sera il primo bus per la ’movida sicura’ destinato ai ragazzi, invitati a muoversi con il mezzo pubblico evitando, ad esempio, di utilizzare gli scooter nelle notti d’estate. Un nuovo servizio di trasporto serale e notturno a Castiglione del Lago, per una mobilità sicura e sostenibile per l’ambiente, pensato con e per i giovani ma utilizzabile gratuitamente da tutti, che collegherà tutte le frazioni del territorio comunale.

Proprio con lo slogan “Con il bus l’estate non tramonta mai” il Comune di Castiglione del Lago in collaborazione con Tiemme s.p.a., che gestisce i servizi scolastici sul territorio, ha deciso l’attivazione di un servizio serale e notturno gratuito con la messa in funzione di 3 pullman navetta per 4 linee con orario dalle 21 alle 3:30 nelle serate di venerdì e sabato dei mesi di luglio e agosto 2023, oltre alla serata del 14 agosto, con il quale collegare l’intero territorio comunale tra frazioni e frazioni e tra queste ed il capoluogo. L’obiettivo, ovviamente, è quello di ridurre il rischio di incidenti.