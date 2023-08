Movida molesta "Servono rinforzi Sicurezza a rischio"

"Le forze di polizia che abbiamo non bastano più. Servono nuovi agenti e subito. Lo diciamo da tempo, ma è ora di mettere in pratica quanto promesso dalle istituzioni". È il grido di allarme del Siap, rappresentato dal segretario regionale e provinciale di Perugia, Vincenzo D’Acciò e Giacomo Massari, dopo le risse che hanno ‘animato’ la vita notturna e agitato il sonno dei residenti di alcune frazioni e quartieri cittadini. Per i segretari D’Acciò e Massari è tempo di intervenire, anche istituendo un Centro di permanenza per immigrati.