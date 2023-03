Movida, controlli a tappeto Oltre 1500 identificati

Identificate 1532 persone, controllati 362 veicoli. E poi 28 esercizi pubblici monitorati per verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare sul rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche. Oltre a queste attività, sono state anche elevate 46 sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Questi sono i numeri dell’impegno nel fine settimana: ovvero l’intensificazione dei servizi in tutta la provincia, predisposti dalla Questura di Perugia con l’impiego del personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale con l’obiettivo di assicurare il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nei principali luoghi della movida cittadina.

Gli agenti hanno fatto pattugliamenti sia a piedi che in auto in tutte le aree del centro dove c’era un notevole afflusso di giovani, con l’obiettivo di scoraggiare i fenomeni legati agli schiamazzi e al disturbo della quiete pubblica e prevenire situazioni di degrado urbano.

Controlli sono stati condotti anche nei quartieri periferici dove si trovano i più noti locali notturni e le discoteche del capoluogo. L’obiettivo è stato quello di avere una funzione di deterrenza contro le liti ed episodi violenti.

Di fondamentale importanza anche il controllo degli esercizi pubblici che ha visto impegnato il personale della Polizia Locale, per verificare il rispetto delle normative relative al divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori e quelle concernenti il rispetto dei limiti di emissione sonora.

E servizi di controllo del territorio sono stati intensificati, in questi giorni, sia ad Assisi che a Santa Maria degli Angeli, da parte della Polizia di Stato. Oltre al centro storico della città, su decisione del Questore Bellassai, con l’approssimarsi della primavera e l’arrivo delle belle giornate verranno estesi anche alle località interessate da un maggior afflusso turistico, quali la Basilica di San Francesco e le chiese di Santa Chiara e San Rufino, i parchi pubblici e le aree verdi ad Assisi come Parco Regina Margherita, bosco di San Francesco e Rocca Maggiore. Qui sono stati fatti pattugliamenti e servizi di prossimità, per garantire sicurezza ai cittadini e ai turisti.

Le attività di controllo hanno visto impiegate le volanti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Assisi e le pattuglie in borghese che hanno compiuto un monitoraggio del territorio anche per prevenire i furti in abitazione. Le verifiche hanno interessato anche le vie d’accesso della città con posti di controllo nelle maggiori direttrici cittadine, nelle frazioni e nei Comuni limitrofi. Monitorate anche l’area della stazione ferroviaria e degli autobus, per controllare i flussi in entrata e in uscita nella città.