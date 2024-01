“Movements of Art”, Moà riparte da Orvieto

Parte da Orvieto, sua città di origine, il tour teatrale della cantante e autrice Moà (nella foto): domani alle 21.30 sarà in concerto al Mancinelli con “Movements of Art”. Dopo un percorso ricco di eventi, connessioni ed esperienze eterogenee, Martina Maggi, in arte Moà, ha deciso di continuare portando la sua musica in teatro. “Movements of Art” è così un viaggio tra i brani dell’artista, in una dimensione intima ed acustica. La cantautrice racconta il suo percorso discografico e il cuore del suo scrivere: il coraggio delle donne che tanto la ispirano, protagoniste indiscusse di ogni canzone. Con lei sul palco musicisti professionisti e di talento: Emanuele Tienforti, alla batteria e percussioni, Matteo Bassi al basso elettrico, Lorenzo De Angelis alla chitarra acustica ed elettrica, e Simone Gianlorenzi alla chitarra elettrica ed acustica.

La direzione artistica del tour è affidata ad Andrea Mescolini, già produttore della cantautrice e ideatore dei nuovi arrangiamenti assieme al direttore musicale Lorenzo De Angelis. Lo spettacolo nasce con l’esigenza di far arrivare un messaggio di forza a chi ancora è imprigionato in una qualsiasi situazione di violenza. Non "c’è nulla che ci spetti che non sia amore" dice Moà che vuole cantarlo a pieni polmoni. Alle scenografie dello spettacolo ha contribuito la BM Art Gallery che ha scelto di accompagnare le sue composizioni con le opere dell’artista Michelino Iorizzo che attraverso i suoi dipinti, dà vita ai volti femminili esaltandone l’incanto attraverso la pittura. Biglietti disponibili on line su TicketItalia e al botteghino del Mancinelli.