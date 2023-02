Motorsport, che campioni! Premi all’eccellenza umbra

Una regione di eccellenze per il motorsport. Tante storie e tante imprese, che portano un territorio, pur piccolo come l’Umbria, a svettare nelle competizioni nazionali. Così capita che ci sia anche chi, partito dall’Autodromo di Magione si ritrovi ai vertici della Formula 1 di Alfa Romeo come Alessandro Alunni Bravi. Un manager apicale che non ha perso il proprio legame con il territorio e non è voluto mancare al GalAci di Spello che l’Aci Perugia ha organizzato per premiare campioni, preparatori tecnici, circoli di auto storiche e team. Il tutto alla vigilia del 50esimo anniversario dell’Autodromo dell’Umbria. "Tra gli impegni – ha detto il presidente di Aci Perugia Ruggero Campi - siamo pronti anche a lanciare un concorso tra le città per scegliere quella che dimostrerà più sensibilità su educazione, sicurezza e mobilità sostenibile".

I Premiati. Nel Campionato regionale, ‘Auto moderne’: Mirco Paletta, Federico Antonelli, Michele Parretta. Per la velocità in salita: Riccardo Trippini, Marco Paletta e Deborah Broccolini. Per i rally Francesco Fanari, Giorgio Sisani e Fernando e Paolo Minelli. Per la velocità auto storiche: Rolando Bordacchini, Angelo De Angelis, Gianluigi Carelli. Nelle Dame velocità in circuito: Martina Rossetti; per le Dame velocità in salita Deborah Broccolini. L’Under 25 velocità in circuito Martina Rossetti. L’Under 25 velocità in salita Filippo Ferretti. Per le scuderie: Pascucci Racing. Riconoscimenti speciali a Chiara Galli (Coppa Dame CRZ sesta zona), Luca Uccellani per la lunga presidenza del CECA; Elena Pauselli (più giovane CS umbra a prestare servizio in gare internazionali9; Augusto Tocchi per il conseguimento licenza CT nazionale; Francesco Cerafischi - Nuovo conseguimento CT regionale; A.sd. Speed Motor - Scuderia umbra più numerosa; per l’Autodromo dell’Umbria – Cinquantenario; Kevin Battistoni, 12 anni, - più giovane pilota umbro con rrisultati a livello nazionale; Fabrizio Fondacci - per la prestigiosa direzione di gare internazionali; Lorenzo Mariani - Debutto con una formula 4 nella formula X; A.s.d. Commissari dell’Umbria - Per il prezioso supporto all’attività sportiva; A.s.d. Ufficiali di Gara A.C. Terni - a Damiano Manni - Coppa di classe E2 SS 2000 TIVM Centro; Emanuele Finestauri Coppa di Classe A 1600 CUM; Ernesto Galli - Coppa di Classe E1 1600 Turbo CV^; Daniele Filippetti - Vincitore Gruppo CN CIVM; Matteo Lupi Grassi 4JRSN 2500 - Autostoriche Salita; Alamo Mangiacarne 3TC 2000; Wh. Autostoriche salita; Alamo Mangiacarne 3TC 2000; Wh. Nelle premiazioni speciali chi è diventato preparatore, dopo la carriera di pilota come Corrado Canneori, o due memorie storiche come Lallo Giuliani o Alvaro Santilli. Premio anche al sindaco di Spello, Moreno Landrini, all’Autodromo dell’Umbria, ai fratelli Alessandro e Alvaro Bartoli per il Circolo autostoriche Piantini, Marco Diamantini per Diamantini Motor Sport; Equicon, Painplast Racing team, Geometria dell’auto; Motor Style Academy; Officina Mariotti con Giampaolo Mariotti, Marco Prepi per Perugia Timing; Giovanni Rosi con Rosi registro storico 850; Scuderia città di Gubbio con Pierluigi Calzuola; la scuderia P&G Racing di Giuliano Filippetti, la scuderia Speed Motor di Tiziano Brunetti, la scuderia Todi Corse e Team Cipierre di Marco e Mirco Paletta.

Alessandro Orfei