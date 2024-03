“Moto soccorso“, l’officina condivisa: "Qui da noi le ’due ruote’ rinascono"

Si chiama “Moto soccorso“ ed è un’officina condivisa, un progetto unico nato dieci anni fa dalla passione per i motori e le due ruote di un gruppo di amici che poi hanno fondato l’associazione Ferro-E Motus. Un’officina di idee e attrezzi, passioni e maestria, allestita nei piccoli ma funzionali locali in Via Tina, dove c’è sempre una moto da trasformare. A rotazione i soci possono usufruire dell’officina attrezzata di tutto punto per realizzare progetti, fare manutenzione insieme allo staff di appassionati di meccanica. Il presidente di Ferro & Motus Matteo Barbagli racconta che "dal 2014 a oggi abbiamo restaurato e trasformato tantissime moto ed ognuna di loro ci ha regalato momenti da condividere. Siamo arrivati a ottenere risultati degni delle officine più blasonate", dice mentre mostra l’ultima creatura pronta alla prova su strada dopo un meticoloso maquillage.

"Stiamo realizzando una ‘Honda cb650’ di un nostro socio, moto iconica degli anni ’70 che sta ritrovando, giorno dopo giorno, il suo smalto, grazie a un lavoro collegiale a 100 mani", aggiunge Barbagli. In pratica prima viene definito il rendering, poi si procede col disassemblaggio e le varie sistemazioni. L’associazione Ferro-E Motus conta più di 60 soci dai 16 ai 70 anni, fra loro alcune donne. Mentre il progetto dell’officina condivisa procede, il presidente e i soci dell’associazione ci tengono a rendere noto di aver partecipato a un bando comunale per la rivalorizzazione di immobili di proprietà della Regione Umbria per poter avere spazi più idonei per le attività associative: "Lo abbiamo vinto presentando un’attenta pianificazione di restauro e di investimento per il locale interessato, ma ancora oggi non abbiamo avuto l’assegnazione. Questo è il nostro sogno nel cassetto, riuscire a ottenere uno spazio adeguato per continuare a fare quello che più ci appassiona".