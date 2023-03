Mostre d’autore, proiezioni non stop, incontri e star La magia del cinema si svela con il Festival di Spello

Ciak sulla settima arte. Quella però dei professionisti tecnici, del dietro le quinte magari poco visibili ma decisivi per la riuscita di un film. Con questa impostazione diventata la sua cifra distintiva, il Festival del cinema di Spello ha aperto i battenti della dodicesima edizione che fino a domenica 19 proporrà proiezioni, incontri, teatro, e musica. Nella cerimonia inaugurale al Palazzo del cinema (alias Palazzo Comunale) con la presidente Donatella Cocchini, la direttrice artistica, la regista Laura Luchetti e il sindaco Moreno Landrini sono state aperte le tre mostre 2023: “Guanti bianchi - Donne al cinematografo dagli anni 20” dedicata alla montatrice Licia Quaglia e curata dalla nipote, l’attrice Silvia Salvato (nella foto), “I giovani, il cinema e la moda” con gli abiti creati dagli studenti del “Cavour Marconi Pascal” di Perugia, presente la docente Paola Viscuso e “Vintage Movie Poster” con le locandine di film che hanno fatto la storia. E subito il festival è entrato nel vivo con le proiezioni al Subasio delle tante opere in concorso, tra film italiani e internazionali, backstage, documentari, cortometraggi e animazione, spesso presentate da registi e attori: oggi alle 18.20 si vedrà il documentario “Il nostro Raffaello. Dialoghi nell’eternità” di Marco Fiorucci e Giordano Falleri, seguito dall’incontro con la Corale “Marietta Alboni” di Città di Castello e alle 21.20 il film “Il pataffio” alla presenza del regista Francesco Lagi e dell’attore Lino Musella mentre domani alle 21.20 sarà la volta di “Questa notte parlami dell’Africa” con la regista Carolina Boco e le attrici Diane Fleri e Roberta Mastromichele. Momento clou la cerimonia di premiazione sabato 18 all’Auditorium San Domenico di Foligno, con i vincitori e due ospiti speciali: il regista Mario Martone, Premio all’eccellenza, e il compositore Pivio per il Premio Carlo Savina.

Sofia Coletti