Mostra sulla ludopatia: "Occorre aumentare la consapevolezza"

CASTEL VISCARDO - Una mostra contra la ludopadia, la terribile dipendenza dal gioco d’azzardo che anche nell’orvietano sta mette in difficoltà troppe persone e troppe famiglie. Arriva a Castel Viscardo la mostra itinerante “Azzardo non chiamiamolo gioco“, una delle iniziative informative che rientrano nel progetto di contrasto alla ludopatia della zona sociale, “Io non azzardo". Dopo la prima tappa a Fabro ad agosto, domani al centro sociale del Comune di Castel Viscardo verrà inaugurata l’esposizione che rimarrà aperta fino a domenica. La mostra si compone di 60 vignette umoristiche di 36 artisti italiani e si basa su un’ironia graffiante quale spunto per un cambiamento culturale contro il dilagare del gioco d’azzardo. "L’obiettivo del progetto di cui il Comune di Orvieto è capofila – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Alda Coppola – è quello di aumentare nella popolazione la consapevolezza dei rischi associati al gioco d’azzardo, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili, ma anche promuovere il reinserimento delle persone con questi problemi a livello sociale, relazionale e lavorativo".