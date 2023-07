Mostra fotografica e mini concerti La strada si “accende“

Via dei Priori si accende con Umbria Jazz. Tante le iniziative messe in pista dall’associazione guidata da Antonietta Taticchi, in questi giorni di musica, tra cui la mostra fotografica che ha coinvolto tre fotografi perugini ospitata nelle vetrine dei negozi. Tre le varie iniziative 13 mini concerti lungo la via. "Un concerto al giorno ogni giorno - dice Tatticchi - in un posto differente in prossimità di ristoranti o bar. È stato realizzato tutto grazie anche alla collaborazione con l’associazione Musicittà, gli operatori e con Adriano Scognamillo".